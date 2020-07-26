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Рік і Морті: з'явився анонс 5 сезону серіалу (відео)

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Рік і Морті 5 сезон - фото 1
Рік і Морті 5 сезон / Regard News

У мережі опублікували перше промо до продовження серіалу "Рік і Морті", яке схематично показує нові пригоди головних героїв у майбутньому 5 сезоні. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На Youtube-каналі Adult Swim з'явився анонс 5 сезону анімаційного серіалу "Рік і Морті", щоправда, це лише схематичне зображення пригод внука і діда.

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Відео демонструє, як Рік і Морті намагаються вирватись з нової міжгалактичної подорожі і потрапляють на рідну Землю. Але й тут у Ріка є не менше ворогів, аніж у космосі. Хоч ролик і є чернеткою майбутньої серії, але вже має традиційну нецензурну озвучку.

Поки невідомо, коли саме вийде новий сезон, адже творці працювали над ним дистанційно через коронавірус. Зараз у такому ж режимі триває робота над 6 сезоном.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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