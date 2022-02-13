Світ Юрського періоду 3: Домініон – дивіться трейлер видовищного фільму

Universal Pictures представила дебютний трейлер нового фільму Світ Юрського періоду. Прем'єра в кінотеатрах України відбудеться 9 червня.

Культова франшиза повертається! Новий розділ із життя динозаврів у XXI столітті. Про це пише collider.

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Якщо пам'ятаєте, попередня частина франшизи закінчилася втечею динозаврів на волю, що призвело до їх розмноження в дикій природі та поширення практично по всій планеті. Нова частина продовжить і завершить сюжет, який розвивався у двох попередніх фільмах серії та у трьох частинах Парку юрського періоду.

У режисерському кріслі знову Колін Треворроу. А головні ролі виконують Кріс Пратт, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Сем Ніл та інші.

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