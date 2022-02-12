Палійка: дивіться трейлер нової екранізації роману Стівена Кінга

Фільм розповість про дівчинку, яка володіє пірокінезом

Universal Pictures показала трейлер нового фільму "Палійка". Картина заснована на фантастичному романі Стівена Кінга про дівчинку, яка має дар пірокінезу.

Фільм зняв Кіт Томас ("Діббук"), а сценарій адаптував Скотт Тімс ("Нарко: Мексика"). Дивіться трейлер на Радіо MAXIMUM!

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Головну роль виконала Райан Кіра Армстронг. Також у картині зіграли: Зак Ефрон ("Звабливий, поганий, злий"), Глорія Рубен, Сідні Леммон і Майкл Грейєс.

Палійка, дивіться трейлер нової екранізації роману Стівена Кінга:

"Палійка" була номінована на Британську премію фентезі, Локус і Балрог як найкращий роман. У 1984 вийшла перша екранізація – "Вогонь, що породжує" з маленькою Дрю Беррімор, а у 2002 книгу адаптували у форматі мінісеріалу.

Прем’єра нової картини Universal відбудеться 12 травня. Фільм можна буде переглянути в кіно.

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