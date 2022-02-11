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Netflix випустив трейлер Проєкту Адам з Райаном Рейнольдсом

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

Сервіс Netflix показав перший трейлер фільму Проєкт Адам. Прем’єра картини відбудеться 11 березня.

Сюжет кінострічки розповідає про пілота космічного корабля, який з 2050 року повернувся у минуле, щоб знайти свою кохану Лору. Вона загубилася у просторово-часовому континуумі. Проте його корабель ламається, і Адам опиняється у 2022 році, зустрічаючи себе у молодості, пише cinemablend.

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У фільмі разом із Рейнольдсом знялися зірка Месників Марк Руффало, Кетрін Кінер, Дженніфер Гарнер, Зої Салдана та Вокер Скобелл у ролі молодої версії персонажа Райана. Очевидно, стрічка відкидає убік старі правила подорожі у часі "не зустрічатися з собою у минулому".

Прем'єру на стрімінговому сервісі заплановано на 11 березня.

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