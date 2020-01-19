Світ навиворіт: Дмитро Комаров розсекретив країну нового сезону тревел-шоу

Шанувальники популярної програми про подорожі Світ навиворіт вже давно припускають, куди ж відправився головний український мандрівник Дмитро Комаров і якій країні буде присвячений наступний сезон. І напередодні старту нового сезону телеведучий нарешті розповів, де проходила його чергова експедиція.

Так, на численні прохання телеглядачів, новий 11-й сезон програми Світ навиворіт буде присвячений Китаю – найбільш населеній країні світу. Дмитро Комаров та оператор Олександр Дмитрієв провели майже пів року на зйомках в Піднебесній, щоб дізнатися головний секрет успіху китайського народу – як створити надрозвинену економіку, зберігши свої найдавніші традиції і цінності.

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Дмитро Комаров виношував мрію зняти китайський сезон близько 10 років. Телеведучий зізнався, що поїздка в цю країну стала особливою не лише для програми, а й для нього самого.

"Я мріяв про цю експедицію з першого дня існування програми. І мріяв не дарма. Китай – країна, яка мене вразила і в яку хочеться повертатися. Вона перевершила всі мої очікування, і скажу вам чесно, я закохався в неї. Неймовірна культура, історія і традиції точно не залишать наших глядачів байдужими. На кілька днів я стану послушником найвідомішого у світі монастиря Шаолінь, щоб вперше показати вам його зсередини. Там ми дізнаємося, як тренуваннями можна розвинути надлюдські здібності і навчитися стояти на одному пальці. Побачимо суперсучасні Шанхай і Пекін, покажемо найкрасивіші і віддалені регіони країни. Будемо працювати на сорокаградусній спеці і при сорокаградусному морозі. Познайомимося з народностями Китаю і дізнаємося, як дожити до 100 років, жодного разу в житті не заходячи в аптеку. Казкового і неймовірного буде дуже багато. Після цієї поїздки я багато чого змінив у своєму житті сам. Наприклад, ставлення до способів лікування і, головне, профілактики хвороб китайськими методами", – поділився враженнями Комаров.

За 9 років існування тревел-шоу телеведучий встиг показати глядачам Індію, Камбоджа, Африку, В'єтнам, Індонезію, Латинську Америку, Болівію, Непал, Японію і Бразилію.

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