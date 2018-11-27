Нічні вогні Токіо, які заворожують: атмосферні фото

Талановитий фотограф показав Токіо в атмосферних неонових знімках.

Знайомтесь, Ліам Вонг (Liam Wong) – графічний дизайнер та фотограф-самоучка. Чоловік часто подорожував країнами під час відряджень, але саме столиця Японії з першої поїздки змусила Ліама закохатись у місто. Коли дизайнер вдруге побував у "східній столиці", то вирішив придбати свою першу камеру, щоб вловити всі враження.

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Згодом Ліам зумів показати неонову атмосферу Токіо, яка нагадує кадри з комп'ютерних ігор та стрічки "Той, хто біжить по лезу".

"Якось вночі йшов дощ і місто ожило. Я загубився у красі Токіо вночі, мене зачарувало те, як місто загорілось, і я просто продовжував фотографувати", – ділиться чоловік.

Всі фото: liamwong.com

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