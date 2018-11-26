Швеція у різні пори року з висоти пташиного польоту

Талановитий фотограф показав, який вигляд має Швеція з висоти, і ці знімки вражають!

Знайомтесь, Тобіас Хегг (Tobias Hägg) – візуальний художник та фотограф, який прославився завдяки своєму проекту в соцмережі Instagram під назвою "Airpixels". Тобіас родом з міста Ескільстуна у Швеції, тому не дивно, що він у захваті від своєї рідної землі та намагається показати її з найефектніших ракурсів, приміром, з висоти пташиного польоту. Тому чоловік використовує дрон та показує особливу красу пейзажів там, де навряд її може побачити кожен. Зацініть!

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Всі фото: Tobias Hägg

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