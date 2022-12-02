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Світ давно висить на нафтовій голці: Хейтспіч випустили трек "Добровольці"

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Прем'єра пісні Хейтспіч – Добровольці - фото 1
Прем'єра пісні Хейтспіч – Добровольці

Молодий гурт "Хейтспіч" випустив свіжий трек під назвою "Добровольці", який справді варто почути. Зацініть!

Гурт "Хейтспіч" потішив прихильників новою піснею "Добровольці", на який його надихнули люди з Української добровольчої армії. Трек про тих, для кого ціллю не є власне збагачення, вже припав до душі слухачам, пише Радіо MAXIMUM.

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Друзі з УДА якось зазначили, що досі нема пісень про людей, якими не керують інтереси чи гроші. Про людей, які роблять те, в що вони самі вірять. Ну ми і зробили, діляться автори.

Хейтспіч проєкт Дмитра Однороженка з Сум та саундпродюсера Фіми з Одеси, який з'явився після початку повномасштабної війни, але вже встиг зібрати мільйони переглядів на YouYube та тисячі шанувальників. Більшість треків містять у собі лайливі слова, але це не заважає їм яскраво демонструвати ситуацію в Україні та передавати почуття і думки українців.

Хейтспіч Добровольці, слухайте нову пісню онлайн:

Текст пісні Хейтспіч – Добровольці

Світ давно висить на нафтовій голці
Світ давно сидить на ядреній бочці
Світ давно застряг в безнадійній точці
Цей світ прирекли його врятують добровольці.

Бюрократія – безглузде знищення лісів
Автократія – свиня спускає своїх псів
Дати бій усій застарілій системі
Смерть ворогам як і смерть Карфагену

Є такі що через страх
Перетнуть екватор
Є такі що за копійку
Поміняють свій прапор

Як себе прилаштувати
Десь запхатись по блату
Жалюгідність хоче гроші
Люди ж хочуть відплати

Приспів

Старі дурні все життя
Вчили як правильно
Де вони тепер?
Тікають, як правило

Хавали казки
Про владу народу
Думали про хліб
І забули про свободу

Зустрічати гостей
Зупиняти свавілля
Стоїть на барикаді
Пропаще покоління

Виправляти помилки
Поколінь (століть) минулих
Нам не потрібні гроші
Нам потрібні кулі

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