Світ давно висить на нафтовій голці: Хейтспіч випустили трек "Добровольці"

Молодий гурт "Хейтспіч" випустив свіжий трек під назвою "Добровольці", який справді варто почути. Зацініть!

Гурт "Хейтспіч" потішив прихильників новою піснею "Добровольці", на який його надихнули люди з Української добровольчої армії. Трек про тих, для кого ціллю не є власне збагачення, вже припав до душі слухачам, пише Радіо MAXIMUM.

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Друзі з УДА якось зазначили, що досі нема пісень про людей, якими не керують інтереси чи гроші. Про людей, які роблять те, в що вони самі вірять. Ну ми і зробили, – діляться автори.

Хейтспіч – проєкт Дмитра Однороженка з Сум та саундпродюсера Фіми з Одеси, який з'явився після початку повномасштабної війни, але вже встиг зібрати мільйони переглядів на YouYube та тисячі шанувальників. Більшість треків містять у собі лайливі слова, але це не заважає їм яскраво демонструвати ситуацію в Україні та передавати почуття і думки українців.

Хейтспіч – Добровольці, слухайте нову пісню онлайн:

Текст пісні Хейтспіч – Добровольці

Світ давно висить на нафтовій голці

Світ давно сидить на ядреній бочці

Світ давно застряг в безнадійній точці

Цей світ прирекли його врятують добровольці.

Бюрократія – безглузде знищення лісів

Автократія – свиня спускає своїх псів

Дати бій усій застарілій системі

Смерть ворогам як і смерть Карфагену

Є такі що через страх

Перетнуть екватор

Є такі що за копійку

Поміняють свій прапор

Як себе прилаштувати

Десь запхатись по блату

Жалюгідність хоче гроші

Люди ж хочуть відплати

Приспів

Старі дурні все життя

Вчили як правильно

Де вони тепер?

Тікають, як правило

Хавали казки

Про владу народу

Думали про хліб

І забули про свободу

Зустрічати гостей

Зупиняти свавілля

Стоїть на барикаді

Пропаще покоління

Виправляти помилки

Поколінь (століть) минулих

Нам не потрібні гроші

Нам потрібні кулі

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