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Свінгери-2: дивіться гарячий трейлер української комедії з Астаф'євою

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Режисером стрічки Свінгери-2 став Андрейс Екіса - фото 1
Режисером стрічки Свінгери-2 став Андрейс Екіса / Кінобаза

У мережі з'явився новий трейлер української еротичної комедії Свінгери-2, в якій знімаються Ольга Полякова та Даша Астаф'єва. Дивіться трейлер стрічки онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Ролик з'явився на YouTube-каналі Вольга Україна.

І ще: Біль і слава: трейлер фільму з Пенелопою Крус

В основу сюжету фільму Свінгери-2 покладено історію сексуальних пригод бізнесмена Ігоря, який має проблеми з потенцією. Щоб повернути колишню сексуальність, від вирушає у квартиру до Андрія і Ірині, з якими свінгував у першій частині.

В ролях у фільмі також знімаються Михайло "Дзідзьо" Хома, Михайло Кукуюк, Анна Саліванчук, В'ячеслав Довженко і Олексій Вертинський. Режисером став Андрейс Екіса.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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