Хижі Птахи: трейлер супергеройського фільму з Марго Роббі

У мережі з'явився тизер до нового фільму "Хижі Птахи" за коміксами DC, де головну роль зіграла Марго Роббі. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Нарешті фанатів коміксів DC потішили першим тизером до спін-офу "Загону Самогубців" під назвою "Хижі птахи". Прем'єра стрічки запланована на 7 лютого 2020 року.

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Сюжет розповість про Харлі Квін, яка після розриву з Джокером знаходить собі нову команду. Тепер невгамовна жінка разом з Чорною канаркою, Рене Монтойя та Мисливицею намагатимуться врятувати маленьку дівчинку від нового злого ворога.

Головні ролі зіграли Марго Роббі, Мері Елізабет Вінстед, Юен Мак-Грегор, Розі Перез, Джарні Смоллетт-Белл та інші.

Хижі птахи, дивіться тизер фільму онлайн:

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