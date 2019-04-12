Порошенко і Зеленський влаштували перепалку в прямому ефірі: відео

Кандидат в президенти Петро Порошенко несподівано взяв участь у програмі "Право на владу". В ефірі каналу, що належить олігарху Ігорю Коломойському, чинний гарант посварився із Володимиром Зеленським по телефону. Дивіться, як це було!

Петро Порошенко став гостем програми "Право на владу" на 1+1 (відомо, що власником каналу є Ігор Коломойський, який є бізнес-партнером Зеленського). При цьому він запросив свого конкурента на виборах у другому турі Володимира Зеленського на дебати просто в студії ток-шоу.

Це цікаво: Рейтинг кандидатів у президенти в другому турі

Однак ведуча Наталія Мосейчук оголосила, що Зеленський уже прямує до Франції і не може фізично бути присутнім в ефірі. Зазначимо, що 12 квітня обоє кандидатів мають зустріч із французьким президентом Еммануелем Макроном. При цьому Порошенко заявив, що вилітає у Париж завтра, а от Зеленський вирішив прибути заздалегідь.

Відтак, Зеленський вийшов на зв'язок по телефону, а від пропозиції відеозв'язку відмовився. "Я не маю шансу навіть вам показати це відео. Ніяк", – зазначив він. На початку телефонної розмови лідер Кварталу 95 також заявив, що Порошенко в курсі, де він перебуває, адже за його пересуванням нібито стежить СБУ. Натомість чинний гарант спростував заяву опонента та пояснив, що не цікавиться пересуваннями Зеленського і не знав, що він уже в Франції.

Опісля кандидати так і не змогли порозумітися: вони постійно один одного перебивали і врешті Зеленський просто кинув трубку. Ось як це було:

П: Я хочу вас запевнити, що вашими пересуваннями президент та кандидат у президенти Петро Порошенко точно не цікавиться.

Я хочу вас запевнити, що вашими пересуваннями президент та кандидат у президенти Петро Порошенко точно не цікавиться. З: Це приємно.

Це приємно. П: Зустріч у вас, як і у мене, завтра в Парижі.

Зустріч у вас, як і у мене, завтра в Парижі. З: Я вибачаюсь…

Я вибачаюсь… П: Я вирушаю завтра До Берліна.

Я вирушаю завтра До Берліна. З: Я вибачаюсь…

Я вибачаюсь… П: Володя, Володимир Олександрович, я вибачаюсь….

Володя, Володимир Олександрович, я вибачаюсь…. З: Пане президент, я дуже вибачаюсь. Вас народ не перебивав 5 років.

Пане президент, я дуже вибачаюсь. Вас народ не перебивав 5 років. П: Дайте можливість відповісти!

Дайте можливість відповісти! З: Дайте можливість сказати!

Дайте можливість сказати! П: Я хотів би, щоб ви мали можливість почути відповідь. Бо це не є дебати.

Я хотів би, щоб ви мали можливість почути відповідь. Бо це не є дебати. З: Я 19 числа Вас чекаю.

Я 19 числа Вас чекаю. П: Дайте можливість вам відповісти. Інакше це не дебати. Я наголошую, що вас не перебивав.

Дайте можливість вам відповісти. Інакше це не дебати. Я наголошую, що вас не перебивав. З: А у нас зараз не дебати, Петре Олексійовичу. Ще раз: 19 квітня на НСК "Олімпійський" будуть дебати. Хочете зараз – будуть зараз.

А у нас зараз не дебати, Петре Олексійовичу. Ще раз: 19 квітня на НСК "Олімпійський" будуть дебати. Хочете зараз – будуть зараз. П: Ви закінчили?

Ви закінчили? З: Я закінчу через 5 років. А ви закінчите 22 числа.

Я закінчу через 5 років. А ви закінчите 22 числа. П: Ви закінчили?

Ви закінчили? З: Ви ще раз хочете? Вам повторити?

Ви ще раз хочете? Вам повторити? П: Ви закінчили чи ні?

Ви закінчили чи ні? З: Вам третій раз сказати?

Вам третій раз сказати? П: У нас, може, щось із зв’язком. Володимире Олександровичу, я вислухав ваше твердження – і зараз говоритиму я. Ви почули мене?

У нас, може, щось із зв’язком. Володимире Олександровичу, я вислухав ваше твердження – і зараз говоритиму я. Ви почули мене? З : Я вас запрошую із задоволенням 19 квітня на НСК "Олімпійський".

: Я вас запрошую із задоволенням 19 квітня на НСК "Олімпійський". П : Я думаю, що у нас проблеми із зв’язком, бо Володимир Олександрович чує лише себе.

: Я думаю, що у нас проблеми із зв’язком, бо Володимир Олександрович чує лише себе. З : У мене немає проблем із зв'язком з народом України.

: У мене немає проблем із зв'язком з народом України. П: Володимире Олександровичу, я роблю знижку лише на зв'язок. Ви закінчили? Готові послухати мене?

Володимире Олександровичу, я роблю знижку лише на зв'язок. Ви закінчили? Готові послухати мене? З: Із задоволенням.

Із задоволенням. П: Слава Богу. Зв'язок відновлено. Володимире Олександровичу, я не цікавлюся вашими пересуваннями. Це приватна (а може, й державна) справа. Я сьогодні заросив вас на дебати, якщо ви зараз перебуваєте за межами Києва, я це з розумінням сприймаю.

Слава Богу. Зв'язок відновлено. Володимире Олександровичу, я не цікавлюся вашими пересуваннями. Це приватна (а може, й державна) справа. Я сьогодні заросив вас на дебати, якщо ви зараз перебуваєте за межами Києва, я це з розумінням сприймаю. З: Дуже приємно

Дуже приємно П: І наголошую на тому, що сьогодні вашій команді повідомили, що 14 квітня, в останню неділю, коли можна проводити дебати, вас запросили на дебати стадіон, який ви вибрали...

І наголошую на тому, що сьогодні вашій команді повідомили, що 14 квітня, в останню неділю, коли можна проводити дебати, вас запросили на дебати стадіон, який ви вибрали... З: Дуже дякую.

Дуже дякую. П: Зустріч у вас завтра, у вас буде час повернутися до Києва...

Зустріч у вас завтра, у вас буде час повернутися до Києва... З: Петро Олексійовичу, ви закінчили? Я вибачаюся...

Петро Олексійовичу, ви закінчили? Я вибачаюся... П: ... вас чекають мільйони українців...

... вас чекають мільйони українців... З: Пане презеденте, ви закінчили?

Пане презеденте, ви закінчили? П: Ні, я не закінчив. Майте терпець послухати відповідь!

Ні, я не закінчив. Майте терпець послухати відповідь! З: Ви закінчили? Нашу команду ніхто не буде ставити в позицію. А зараз закінчу я. 19-го числа на НСК "Олімпійський". Крапка. До побачення.

Після цього Зеленський кинув трубку, а Порошенко продовжив дискусію в студії.

Дивитися онлайн повне відео програми Право на владу:

Нагадаємо, що Порошенко запросив Зеленського на дебати 14 квітня на НСК "Олімпійський" і 19 квітня в студію Суспільного мовника. Натомість Зеленський кличе Порошенка на телебати 19 квітня на стадіон. У результаті кандидати досі не можуть узгодити час і місце своєї дискусії.

Читайте також: Екс-учасник Кварталу 95: Зараз я не за Зеленського