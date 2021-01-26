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Свадебные кольца: как выбрать ювелирные украшения на венчание
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Свадебные приготовления – очень волнительный и трепетный период. День бракосочетания пройдёт стремительно, а у вас останутся тёплые воспоминания и свидетельство вашей связи – венчальные кольца. Дальше рассказываем вам, как выбрать те самые свадебные кольца, которые вы будете носить каждый день.
Выбрать кольца оказывается не так уж и просто, ведь есть несколько нюансов, которые надо учесть. Если вам понравились конкретные свадебные украшения и вы хотите только их, то все же проверьте, соответствуют ли они вашим конкретным запросам.
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Как выбрать размер обручальных колец
Если вы знаете конкретный размер своего безымянного пальца, то это не означает, что он будет таким всегда. Важно понимать, что кольца вы приобретаете не как обычный аксессуар, а как каждодневные украшения, которые вы не будете снимать. Вы можете худеть, толстеть и ваши пальцы будут повторять эти изменения за вами. Если пара планирует завести ребенка вскоре после свадьбы, то этот момент тоже стоит учесть. В случае, когда женщина не наберет много лишних килограмм, это не означает, что тело во время беременности не будет опухать. Также к вечеру пальцы становятся толще и больше опухают в летнюю пору года. Учтите эти факторы при примерке колец.
Можете ознакомиться с несколькими советами и воспользоваться теми, которые для вас более приемлем:
- Приобретите кольцо на полразмера больше, если вы можете спрогнозировать изменения тела после свадьбы.
- Обсудите с партнером, покупаете ли вы кольца на всю жизнь или на какую-то годовщину планируете их обновить.
- Выбирайте такой дизайн обручальных колец, чтоб была возможность сузить или расширить их, если возникнет такая необходимость.
Выбирает цвет кольца
Классическим вариантом свадебных украшений считаются одинаковые парные кольца из желтого золота и средний ширины. Но мы живем в то время, когда можем себе позволить и нечто другое. К примеру, в ассортименте Diamant есть золотые кольца таких цветов:
- Желтое золото
- Красное золото
- Белое золото
- Комбинированные изделия из золота разного цвета
Как же выбрать кольца из такого разнообразия? Совет – помните, что вы будете носить это кольцо каждый день, вам придется комбинировать его с другими украшениями и одеждой. Выбирайте тот цвет, который подходит под ваш каждодневный стиль. Если вам сложно определиться, то можете попробовать такой вариант из красного и белого золота от Диамант:
Дизайн свадебных колец
Что же касается самого дизайна колец, то вы тоже можете отойти от классики и выбрать что-то более интересное. Главное, что нужно учесть, – ваш комфорт. Вашей руке должно быть удобно, кольцо никак не должно влиять на нормальную моторику пальцев. Еще обратите внимание, не цепляется ли кольцо и камни за волосы, вещи, не царапает ли кожу. Если да, то стоит поискать другое кольцо, ведь вам носить его каждый день.
Дизайн может быть простым, но с изюминкой, как это кольцо из белого золота от Diamant, к примеру:
Если же вы ищите что-то более экстравагантное и уникальное, то можете обратить своё внимание на такое кольцо из желтого золота от Diamant:
При выборе обручальных колец важно учитывать то, как вы будете носить эти перстни каждый день. Все зависит исключительно от ваших ощущений и запросов к кольцам. Они могут быть нестандартного цвета, интересной формы, с камнями или без них, парными или отличаться, широкими, узкими, любыми, но помните, что главные тут – вы и ваши желания!
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