Конкурси на весілля: прикольні й оригінальні ігри для гостей

Підготували для вас підбірку найкращих конкурсів, ігор та змагань на весілля для будь-якої кількості гостей різного віку. Читайте далі та обирайте конкурси, які піднімуть настрій вам та вашим рідним та друзям.

Щоб весільне святкування було веселим, додайте у програму цього дня конкурси та ігри! Не тільки діти, але й дорослі люблять змагатися. Ось кілька найпопулярніших та найкращих забав для молодят та гостей.

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Тисніть на потрібний пункт та переходьте до актуальних конкурсів:

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Налий в келих

Для участі в конкурсі необхідно запросити хлопця і дівчину, а краще кілька пар. Дівчина затискає між ніг келих, а хлопець – пляшку. Завдання хлопця дійти з даної пляшкою до дівчини та наповнити повний келих. Головне при цьому не пролити ні краплі. Після цього хлопець повинен випити з келиха без допомоги рук. Дівчина може йому допомагати, але знову ж таки не використовуючи руки. Пара, яка впорається із завданням швидше за інших, виходить переможцем.

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Випий чарку

На стіл розставляються чарки з напоєм. Кількість чарок має бути на одну менше кількості гравців. Учасники по сигналу ведучого починають ходити навколо столу. Коли ведучий плескає в долоні, вони зупиняються, і кожен випиває чарку, яка йому дісталася. Хто залишився без чарки, вибуває з гри. Після цього всі чарки наповнюються знову, а їх кількість повинна бути на одну менше кількостей гравців, що залишилися.

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Тост!

Для конкурсу необхідний стакан і будь-який напій. Перший гість наливає в склянку трохи напою. Другий доливає і так ділі. Коли стакан наповниться, і напій почне переливатися через край, тоді той гість, на якому це сталося, повинен сказати тост і випити вміст склянки.

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Портрети на пам'ять

Всі гості розділяються на дві частини: з боку нареченого і з боку нареченої. Гості з боку нареченої беруть великий аркуш паперу, багато олівців і малюють наречену. Гості з боку нареченого відповідно малюють нареченого.

В кінці малюнки порівнюються, але не для того, щоб визначити переможця. Конкурс проводиться для того, щоб намальовані портрети залишилися у нареченого і нареченої на пам'ять.

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А ви так зможете?

Яке весілля без веселощів та божевільних вчинків? На такій урочистості кожен повинен проявити себе по повній. Для цього підійде конкурс "на слабо". Кожен з гостей по черзі витягує свій фант, в якому зазначено конкретну дію, яку треба виконати, наприклад, нафарбувати губи чорним кольором і пробути в такому амплуа пів години або випити повний стакан за молодих, станцювати стриптиз (в міру можливості) і зібрати суму на відпочинок для молодих або з'їсти цілий лимон, ні разу не скривившись і так далі. За виконаний фант – оплески та приз.

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Та ще парочка

Беруть участь пари, учасникам зав'язують очі та вручають однакові комплекти одягу на кожного (наприклад, майка, штани та піджак з домашньої шафи). За командою "старт" перші учасники одягають других, а потім навпаки. Пара з закритими очима, яка швидше одягне один одного, отримає головний приз.

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Весільний батл

Гості розділяються на дві команди: команда нареченого і команда нареченої. Ведучий задає по черзі питання про молодих, а команди на них відповідають: команда нареченого повинна відповісти на питання про наречену і навпаки – команда нареченої відповідає про нареченого. Приклади питань: Колір сукні нареченої на випускному? В якому класі наречений отримав першу двійку? На якому музичному інструменті вміє грати наречена? В яких військах служив наречений? і так далі. Команда, яка дасть більше правильних відповідей, і переможе.

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Заспіваймо пісню

Ведучий загадує якесь слово або фразу, а гості, вони ж учасники конкурсу, повинні згадати та наспівати хором пісню, в якій є дане слово або яка за змістом збігається з названою фразою. Після того як гості заспівали пісню, найбільш голосистим вручаються призи. Після цього конкурс можна повторити кілька разів, щоб якомога більше гостей могли отримати призи.

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Гірко!

Для цього конкурсу гості діляться на пари: хлопець-дівчина чи чоловік-жінка. Прекрасні жінки отримують гіркі червоні перчинки (однакового розміру). Дівчата кладуть перець або в області грудей, або хвостиком в рот. За командою "старт" чоловіки без допомоги рук повинні з'їсти гострий перець. Веселощі іншим гостям і молодим, а також гострі відчуття самим учасникам гарантовані. Ну, а парі, яка швидше за інших впорається із завданням – приз.

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Картина маслом

Вибираємо 3-5 маленьких гостей, які готові проявити свій талант в мистецтві. Їм надається полотно (аркуш паперу) і палітра фарб (фломастери або олівці). Гості повинні намалювати картини на тематику "Молодята і сімейний початок". Тут вони можуть проявити всю свою фантазію і дати волю своїм ідеям. Потім по черзі картини виставляються на весільний аукціон з мінімальною обов'язковою стартовою ціною. Ведуться торги, картини розпродаються, а зібрані гроші направляються в фонд молодої сім'ї.

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Раз-два і готово

Для цього конкурсу знадобляться однакові набори конструктора Лего (наприклад, машинки). Кожен учасник отримує коробок з конструктором і по команді "старт" маленькі гості приступають збирати конструктор. Хто швидше впорається із завданням, той і отримає приз.

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Паротяг

Всі учасники діляться на дві команди. Потім кожна команда утворює ланцюжок з учасників. Ланцюжок повинен замикатися, утворюючи коло. Ведучий загадує певну траєкторію, по якій повинні пройти паротяги. Команда, чий паротяг пройде не розірвавшись, вважається переможцем.

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