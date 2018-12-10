Suzuki припиняє виробництво популярної моделі мотоцикла

Японська компанія Suzuki закінчує виробництво легендарної моделі швидкісного байка Hayabusa після 20 років виробництва. Цей мотоцикл дебютував у 1999 році з максимальною швидкістю у понад 312 км/год.

На початку століття, через побоювання негативної реакції регулюючих органів було укладено неформальну угоду між японськими і європейськими виробниками мотоциклів про добровільне обмеження швидкості до 186 миль на годину. Але цю угоду уклали після виходу на ринок моделі GSX1300R Hayabusa і байки 1999 року багато років зберігали першість у сегменті швидкісних мотоциклів.

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З тих пір його рекорди побили тільки Dugati Panigale R і Kawasaki Ninja H2. Потужний Suzuki, якому двадцять років і десять років у другому поколінні, як і раніше настільки ж вселяє благоговіння, як і раніше. Це була перша модель, яку, ймовірно, слід назвати гіпербайком.

Suzuki Hayabusa більше не вироблятиметься

Коли в 2016 році стандарти викидів Євро 4 вступили в силу, Suzuki знала, що Hayabusa не відповідає їм, і, ймовірно, ніколи не буде. Замість того, щоб розробляти новий двигун, японський виробник вирішив залишити унікальний мотоцикл без змін.

31 грудня 2018 року – останній день, коли можна продавати мотоцикли, які не відповідають стандартам Euro 4. Після цього решту запасів Hayabusa будуть відправлені на північноамериканський ринок, де стандарт Євро 4 не застосовується, поки складські запаси не закінчаться. Suzuki не буде продовжувати виробляти байк для США і Канади, а просто ліквідує решту запасів.

З іншого боку, Suzuki оновила товарні знаки на ім'я Hayabusa, тому цілком можливо, що в майбутньому може з'явитися третє покоління мотоцикла.

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