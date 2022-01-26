Сусідський пес-шпигун підкорив мережу: кумедне відео

Собаки роблять життя людей кращим навіть тоді, коли просто з'являються на милих і смішних кадрах в мережі. І пухнастий головний герой цього відео не став винятком!

На платформі Reddit користувач з ніком WritesUaSong поділився кумедним відео з сусідським собакою, що стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис зібрав понад 45 тисяч балів та більше як 400 коментарів. Що й не дивно, бо тваринка справді здивувала чоловіка, пише Радіо MAXIMUM.

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"Собака сусіда відчув запах курки, яку я саме готував на грилі на подвір'ї", – пояснив автор. І справді, на балконі третього поверху можна побачити, як через дренажний роз'єм виглядає голова улюбленця. Здається, це єдиний спосіб для нього наблизитись до потенційних смаколиків.

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