Поруч: KAZKA та ALEKSEEV випустили спільний український хіт

Гурт KAZKA презентував спільну пісню з ALEKSEEV під назвою "Поруч". Нова лірична композиція вже викликала захват фанатів, тож слухай пісню онлайн та дізнавайся текст на Радіо МАКСИМУМ!

Популярний гурт KAZKA записав новий трек разом з ALEKSEEV, який вже встиг підкорити серця слухачів. Композиція "Поруч" не лише потенційний хіт, а й перший саундтрек до анімаційного серіалу "KAZKA. Таємниця Чарголосу", який незабаром вийде у світ.

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Як відзначила вокалістка гурту Олександра Зарицька, цей трек для неї дуже важливий, як і для творчості команди, адже це перший україномовний дует за їхню історію.

KAZKA та ALEKSEEV – Поруч, слухати пісню онлайн:

KAZKA та ALEKSEEV – Поруч, текст пісні:

Спитаю в неба що чекає нас?

Чи будеш поруч, коли пройде час?

Переплелися душі в глибині

Тримай, якщо я твої сни

Поруч ми під сонцем

Поруч під дощем

Я тебе тримаю під своїм плащем

Поруч ми під снігом

І нехай там що

Ти для мене диво і любов

Поруч ми під сонцем

Поруч під дощем

Я тебе тримаю під своїм плащем

Поруч ми під снігом

І нехай там що

Нас врятує диво і любов

Між нами відстань лише один крок

На твою честь кружляє вир зірок

Мовчу про щастя, не рахую днів

Мені більше не болить

Поруч ми під сонцем

Поруч під дощем

Я тебе тримаю під своїм плащем

Поруч ми під снігом

І нехай там що

Ти для мене диво і любов

Поруч ми під сонцем

Поруч під дощем

Я тебе тримаю під своїм плащем

Поруч ми під снігом

І нехай там що

Нас врятує диво і любов

Поруч ми під сонцем

Поруч під дощем

Я тебе тримаю під своїм плащем

Поруч ми під снігом

І нехай там що

Нас врятує диво і любов

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