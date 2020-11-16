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Поруч: KAZKA та ALEKSEEV випустили спільний український хіт

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Прем'єра пісні KAZKA та ALEKSEEV - Поруч - фото 1
Прем'єра пісні KAZKA та ALEKSEEV - Поруч

Гурт KAZKA презентував спільну пісню з ALEKSEEV під назвою "Поруч". Нова лірична композиція вже викликала захват фанатів, тож слухай пісню онлайн та дізнавайся текст на Радіо МАКСИМУМ!

Популярний гурт KAZKA записав новий трек разом з ALEKSEEV, який вже встиг підкорити серця слухачів. Композиція "Поруч" не лише потенційний хіт, а й перший саундтрек до анімаційного серіалу "KAZKA. Таємниця Чарголосу", який незабаром вийде у світ.

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Як відзначила вокалістка гурту Олександра Зарицька, цей трек для неї дуже важливий, як і для творчості команди, адже це перший україномовний дует за їхню історію.

KAZKA та ALEKSEEV Поруч, слухати пісню онлайн:

KAZKA та ALEKSEEV Поруч, текст пісні:

Спитаю в неба що чекає нас?
Чи будеш поруч, коли пройде час?
Переплелися душі в глибині
Тримай, якщо я твої сни

Поруч ми під сонцем
Поруч під дощем
Я тебе тримаю під своїм плащем
Поруч ми під снігом
І нехай там що
Ти для мене диво і любов

Поруч ми під сонцем
Поруч під дощем
Я тебе тримаю під своїм плащем
Поруч ми під снігом
І нехай там що
Нас врятує диво і любов

Між нами відстань лише один крок
На твою честь кружляє вир зірок
Мовчу про щастя, не рахую днів
Мені більше не болить

Поруч ми під сонцем
Поруч під дощем
Я тебе тримаю під своїм плащем
Поруч ми під снігом
І нехай там що
Ти для мене диво і любов

Поруч ми під сонцем
Поруч під дощем
Я тебе тримаю під своїм плащем
Поруч ми під снігом
І нехай там що
Нас врятує диво і любов

Поруч ми під сонцем
Поруч під дощем
Я тебе тримаю під своїм плащем
Поруч ми під снігом
І нехай там що
Нас врятує диво і любов

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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