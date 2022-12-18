Сусідка: дивіться трейлер романтичної комедії, де головну роль зіграла Ксенія Мішина

Від 29 грудня українські глядачі зможуть побачити Ксенію Мішину та Артемія Єгорова у романтичній комедії. Дивіться офіційний тизер цієї української кінострічки!

Режисеркою була Наталя Пасеницька, а авторкою сценарію стала Ірена Карпа. У ролях глядач побачить Ксенію Мішину, Артемія Єгорова, Jerry Heil, Анну Трінчер та інших.

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Прем'єра в Україні з 29 грудня 2022 року.

Сюжет. Затятий парубок Петро побився об заклад зі своїм найкращим другом, що зможе прожити місяць з жінкою під одним дахом. Так у його квартирі з’являється Вероніка – елегантна вчителька музики, яка щойно пішла від чоловіка-тирана. Проте ставки зростають, коли Петро дізнається про дітей Вероніки! Чи впорається мачо з викликами спільного життя?

Дивіться офіційний трейлер українського фільму "Сусідка":

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