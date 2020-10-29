Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Хелловін

Сусіди своїми руками змінили занедбану вулицю до невпізнання

  • 34
Беркенгед - фото 1
Беркенгед / dailymail

Жителі одного району в британському місті Беркенгед вирішили перетворити зарослий бур'янами провулок на затишне місце для посиденьок.

Одна з координаторів проєкту, Джанет Хардман, розповіла, що в роботі погодилися взяти участь близько 20 осіб. Щосуботи група жителів приводила до ладу провулок біля їхнього будинку, який залишався недоторканим протягом багатьох років.

І ще: Як би виглядали герої Disney у реальному житті: справжні красуні (фото)

Сусіди не тільки прибрали сміття, а й встановили на вуличці лавочки і столики для зустрічей один з одним. Стіни прикрасили годівницями для птахів і квітами. Комі того, на території встановили пластикову ємність, яку можна використовувати як сміттєве відро, щоб власники собак прибиралися за вихованцями після прогулянки.

Цей проєкт допоміг не тільки перетворити вуличку на приємне місце, але і об'єднати людей, які до цього не спілкувалися.

Сусіди своїми руками змінили занедбану вулицю до невпізнання - фото 432582

Сусіди своїми руками змінили занедбану вулицю до невпізнання - фото 432579

Сусіди своїми руками змінили занедбану вулицю до невпізнання - фото 432580

Сусіди своїми руками змінили занедбану вулицю до невпізнання - фото 432581

Це цікаво: Ювелір створив перстень з рекордною кількістю діамантів: фотофакт

Джерело: dailymail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Акція #ЯнаMAXIMUM: вигравай щобудня смартфон Sigma mobile або 2000 гривень
  • 12:42
  • 68
Дівчина тижня: гаряча красуня Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect (18+)
  • 25 жовтня, 21:55
  • 1488
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2609523
Загрузка...
Новини