Сусіди своїми руками змінили занедбану вулицю до невпізнання

Жителі одного району в британському місті Беркенгед вирішили перетворити зарослий бур'янами провулок на затишне місце для посиденьок.

Одна з координаторів проєкту, Джанет Хардман, розповіла, що в роботі погодилися взяти участь близько 20 осіб. Щосуботи група жителів приводила до ладу провулок біля їхнього будинку, який залишався недоторканим протягом багатьох років.

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Сусіди не тільки прибрали сміття, а й встановили на вуличці лавочки і столики для зустрічей один з одним. Стіни прикрасили годівницями для птахів і квітами. Комі того, на території встановили пластикову ємність, яку можна використовувати як сміттєве відро, щоб власники собак прибиралися за вихованцями після прогулянки.

Цей проєкт допоміг не тільки перетворити вуличку на приємне місце, але і об'єднати людей, які до цього не спілкувалися.

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