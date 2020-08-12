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Шахтар обіграв Базель: команда виходить в півфінал Ліги Європи

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Шахтар - фото 1
Шахтар / instagram

Донецький Шахтар виходить у півфінал Ліги Європи після розгромної перемоги над Базелем! Дивіться, як це було.

Донецький "Шахтар" у матчі ¼ фіналу Ліги Європи обіграв швейцарський "Базель" з феєричним рахунком 4:1.

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Матч пройшов у вівторок, 11 серпня у німецькому місті Гельзенкірхені. Рахунок відкрив вже на другій хвилині гри Жуніор Мораес, забивши кутовий. На перерву гірняки пішли з рахунком 2:0 завдяки голу Тайсона на 22-й хвилині. У другому таймі "Шахтар" закріпив свою перевагу голом Патріка з пенальті на 75-й хвилині, а 88-й рахунок зробив розгромним Додо.

У доданий арбітром час "Базель" все ж зміг хоч трохи відігратися: гол загнав у порожні ворота ван Фонсфінкель. У півфіналі Ліги Європи "Шахтарю" доведеться зіграти з міланським "Інтером".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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