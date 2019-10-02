Surface Earbuds: Microsoft представила свої перші бездротові навушники

У Нью-Йорку компанія Microsoft представила навушники Surface Earbuds. Вони стали першою бездротовою гарнітурою техногіганта з активним шумозаглушенням.

У Microsoft розповіли, що навушники підходять не тільки для прослуховування музики, а й для роботи. З їхньою допомогою можна управляти офісним пакетом Microsoft Office: наприклад, перемикати слайди в презентації PowerPoint. Крім того, навушники підтримують переклад в реальному часі з 60 мов.

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За допомогою тапів і свайпів користувачі зможуть збільшити або зменшити гучність, а також перемикати треки. На Android Surface Earbuds дозволять запустити Spotify і запустити музику без необхідності брати телефон в руки.

У компанії стверджують, що навушники комфортно носити весь день, а комплектний кейс дозволяє їм працювати до 24 годин від одного заряду. Surface Earbuds з'являться в США в кінці 2019 року вартістю у 249 доларів.

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