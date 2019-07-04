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NASA показало видовищне фото Землі, зняте з МКС

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Космічне фото Землі - фото 1
Космічне фото Землі / instagram

У мережі з'явилося вражаючий знімок Землі, зроблене з висоти МКС. На кадрі Сонце відбивається на поверхні моря Сулавесі.

На космічному кадрі видно, як сонячне сяйво відбивається від поверхні моря Сулавесі. Знімок був опублікований в офіційному Instagram-акаунті NASA.

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Творцем фотографії є ​​один з астронавтів, що перебувають на борту Міжнародної космічної станції.

Крім того відомо, що фото було зроблене в момент її прольоту над Індонезією на висоті 410 кілометрів. До цього часу кадрі набрав понад мільйон лайків від інтернет-користувачів.

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Джерело: Радіо МКСИМУМ
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