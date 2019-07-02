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Найкращі космічні фото червня: виверження вулкана та запуск SpaceX

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Найкрутіші космічні фото липня - фото 1
Найкрутіші космічні фото липня / A. GHIZZI PANIZZA/ESO

Відоме видання National Geographic зібрало найкрутіші космічні знімки за перший місяць літа. Ці кадри точно змусять вас зупинити погляд та зрозуміти масштаби побаченого!

Щомісяця видання National Geographic робить добірку найкращих світлин з різних сфер життя і науки, і червень не став винятком. Зібрали найкрутіші кадри із виверженням вулкана з орбіти, запуском SpaceX, скрученими магнітними полями посеред галактики та кратером на Марсі.

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Цього місяця космічні телескопи зуміли захопити чимало цікавого, адже з'явився новий погляд на кільця Сатурна, а також показали зусилля пожежників, які вгамовували велику лісову пожежу. Це варто побачити:

PHOTOGRAPH BY ZOE THACKER, U.S. AIR FORCE - фото 337635
PHOTOGRAPH BY ZOE THACKER, U.S. AIR FORCE
NASA - фото 337636
NASA
NASA/JPL/UNIVERSITY OF ARIZONA - фото 337641
NASA/JPL/UNIVERSITY OF ARIZONA
A. GHIZZI PANIZZA/ESO - фото 337643
A. GHIZZI PANIZZA/ESO
NASA/JPL-CALTECH - фото 337644
NASA/JPL-CALTECH
ESA - фото 337645
ESA
NASA/JPL-CALTECH/SPACE SCIENCE INSTITUTE - фото 337646
NASA/JPL-CALTECH/SPACE SCIENCE INSTITUTE
NASA/JPL-CALTECH - фото 337647
NASA/JPL-CALTECH

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Джерело: nationalgeographic
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