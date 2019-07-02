Найкращі космічні фото червня: виверження вулкана та запуск SpaceX

Відоме видання National Geographic зібрало найкрутіші космічні знімки за перший місяць літа. Ці кадри точно змусять вас зупинити погляд та зрозуміти масштаби побаченого!

Щомісяця видання National Geographic робить добірку найкращих світлин з різних сфер життя і науки, і червень не став винятком. Зібрали найкрутіші кадри із виверженням вулкана з орбіти, запуском SpaceX, скрученими магнітними полями посеред галактики та кратером на Марсі.

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Цього місяця космічні телескопи зуміли захопити чимало цікавого, адже з'явився новий погляд на кільця Сатурна, а також показали зусилля пожежників, які вгамовували велику лісову пожежу. Це варто побачити:

PHOTOGRAPH BY ZOE THACKER, U.S. AIR FORCE

NASA

NASA/JPL/UNIVERSITY OF ARIZONA

A. GHIZZI PANIZZA/ESO

NASA/JPL-CALTECH

ESA

NASA/JPL-CALTECH/SPACE SCIENCE INSTITUTE

NASA/JPL-CALTECH

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