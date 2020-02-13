Скільки жінок незадоволені розміром своїх грудей: цікаве дослідження

Всесвітнє опитування показує: більшість жінок хочуть мати ідеальні груди. Це може не тільки викликати розлад сприйняття образу тіла, але й ускладнити профілактику раку. Дізнайтесь, скільки ж представниць прекрасної половини людства незадоволені своїм розміром грудей.

Міжнародна команда дослідників опублікувала дані в журналі Body Image. Результати дослідження такі: у світі майже половина жінок (48%) хотіли б мати більший розмір бюсту; майже чверть (23%) віддали б перевагу меншому розміру грудей; натомість кожна третя жінка задоволена своїми грудьми.

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Для дослідження було опитано понад 18 500 жінок у 40 країнах. Середній вік становив 34 роки. У Німеччині опитали майже чотириста: 54% хотіли б мати великі груди, 20% – зменшити їх, а 26% задоволені розміром.

"Щоб протистояти широко поширеному невдоволенню розміром грудей необхідні соціальні і політичні ініціативи, які "ставлять під сумнів патріархальні структури, які пов'язують цінність жінок з їх зовнішністю", – цитує дослідників видання Focus.

Дослідники стурбовані тим, що жінки, які були незадоволені розміром грудей, вказали, що вони менше відчувають зміни в тканини молочної залози.

Рак молочної залози – найпоширеніша формою раку, яка вбиває жінок у всьому світі, а низька виживаність пов'язана з низькою поінформованістю на тему раку молочної залози, – говорить перший автор Вірус Свамі з Університету Англії Раскін у Великобританії.

Незадоволеність розміром грудей не дозволяє жінкам виявити певні зміни

Ідеї ​​про ідеальний розмірі молочних залоз відрізняються від країни до країни. Жінки в Індії, Пакистані, Єгипті, Лівані та Великій Британії визначили ідеальні груди як найбільші в міжнародному порівнянні. В Японії, на Філіппінах, в Німеччині, Австрії та Малайзії груди порівняно меншого розміру вважалися бажаними.

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