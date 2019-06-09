Супрун розвінчала популярні міфи про шкоду засмаги

Виконуюча обов'язки голови МОЗ Уляна Супрун розповіла про вплив засмаги на організм людини і, що робити при сонячних опіках і як від них уберегтися.

За її словами, дуже важливо використовувати сонцезахисні креми зі ступенем захисту SPF30 і фільтрами променів UVA і UVB. Обов'язково потрібно перевіряти термін придатності!

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"Пам'ятайте про правило чайної ложки, крем слід наносити по чайній ложці на кожну частину тіла. Більшість людей наносять мало крему, але він потрібен і рукам, і пальцям рук і ніг, і вухам, і литках. Дві години на пляжі потребують 35 мл крему", – розповідає Уляна Супрун.

Найкращим компонентом, який захищає від сонця, є оксид цинку. Але такі креми, як каже в.о. охорони здоров'я, густі, жирні і нагадують білила. Крем потрібно "оновлювати" кожні дві години, але краще не виходити на вулицю в період з десятої ранку до четвертої години вечора.

"Це може здатися парадоксальним, але саме закритий легкий одяг з натуральної тканини і спеціальний спортивний одяг не пропускає УФ, вони краще врятують вас від опіку і перегріву, ніж оголена шкіра. Одяг на 27% зменшує ймовірність опіків", – пояснює Супрун.

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