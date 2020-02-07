Супрун розвінчала головні міфи про білизну

Уляна Супрун розповіла, як правильно вибрати білизну, яка не нашкодить здоров'ю і не викличе дискомфорту.

Насамперед Супрун зазначила, що носити білизну не обов'язково, але іноді треба. За словами медика, носити бюстгальтер дійсно важливо, коли:

груди великі

вік 45+

болить спина в грудному відділі

зв'язки, які утримують молочні залози, не витримують навантаження

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Як розповіла Супрун, під час тренувань білизна також необхідно. Якщо її не буде, то одяг, зокрема більш-менш вільний і бавовняний, може натерти соски до крові. Це стосується і чоловіків. "Бігуни соски заклеюють, а ось бігункам краще подбати про спортивну білизну, яке щільно тримає груди, але не стискає", – порадила вона.

Ідеальна білизна, за словами Супрун, має бути такою:

Стрічка навколо грудної клітини прилягає щільно, не ковзає при русі, але і не тісне до дискомфорту, складнощів дихання або врізання в тіло. Стрічка має бути на одному рівні всюди навколо грудної клітини. Кісточки, тобто металеві дужки, що підтримують форму чашки, повторюють природну форму грудей, не притискають молочні залози. Якщо дужки лежать занадто далеко від грудей, вам потрібен менший розмір чашки. Чашка має бути заповнена, без врізки в тіло або порожнин. Якщо при натисканні вони провалюються, потрібен менший розмір. Середина бюстгальтера між грудьми має бути на грудині, а не утворювати проміжок при русі. Якщо він є, потрібні чашки більші. Бретельки можуть бути вузькі або широкі, це не має значення навіть в розмірі F. Але вони також не мають урізатися або спадати. Головна роль в підтримці грудей відведена стрічці, а не їм.

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