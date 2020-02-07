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Супрун розвінчала головні міфи про білизну
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Уляна Супрун розповіла, як правильно вибрати білизну, яка не нашкодить здоров'ю і не викличе дискомфорту.
Насамперед Супрун зазначила, що носити білизну не обов'язково, але іноді треба. За словами медика, носити бюстгальтер дійсно важливо, коли:
- груди великі
- вік 45+
- болить спина в грудному відділі
- зв'язки, які утримують молочні залози, не витримують навантаження
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Як розповіла Супрун, під час тренувань білизна також необхідно. Якщо її не буде, то одяг, зокрема більш-менш вільний і бавовняний, може натерти соски до крові. Це стосується і чоловіків. "Бігуни соски заклеюють, а ось бігункам краще подбати про спортивну білизну, яке щільно тримає груди, але не стискає", – порадила вона.
Ідеальна білизна, за словами Супрун, має бути такою:
- Стрічка навколо грудної клітини прилягає щільно, не ковзає при русі, але і не тісне до дискомфорту, складнощів дихання або врізання в тіло. Стрічка має бути на одному рівні всюди навколо грудної клітини.
- Кісточки, тобто металеві дужки, що підтримують форму чашки, повторюють природну форму грудей, не притискають молочні залози. Якщо дужки лежать занадто далеко від грудей, вам потрібен менший розмір чашки.
- Чашка має бути заповнена, без врізки в тіло або порожнин. Якщо при натисканні вони провалюються, потрібен менший розмір.
- Середина бюстгальтера між грудьми має бути на грудині, а не утворювати проміжок при русі. Якщо він є, потрібні чашки більші.
- Бретельки можуть бути вузькі або широкі, це не має значення навіть в розмірі F. Але вони також не мають урізатися або спадати. Головна роль в підтримці грудей відведена стрічці, а не їм.
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