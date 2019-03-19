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Ліна Костенко Вибори президента України 2019

Супрун розповіла, як розпізнати дефіцит сну

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Дуже важливо дотримуватися золотої середини у питанні сну - фото 1
Дуже важливо дотримуватися золотої середини у питанні сну / Sovinson

У кожного є свій оптимальний час – коли лягати спати і скільки годин необхідно для відпочинку. Для більшості здорових людей – це 7-9 годин сну щодня.

Для дітей, звісно, потрібно більше годин сну і чим менша дитина, тим більше вона має спати. А ось люди старші 65 років, можуть спати 7-8 годин на добу, і це нормально.

І ще: У цьому віці заняття спортом приносять найбільше користі

Але слід враховувати сигнали тіла:

  • Чи добре ти себе почуваєш після семигодинного сну
  • Чи є у тебе проблема із зайвою вагою або хронічні хвороби
  • Чи залежний ти від кофеїну
  • Чи не засинаєш ти за кермом
  • Подумай, може треба спати більше

Дуже важливо дотримуватися золотої середини. Якщо тобі щодня потрібно багато сну – це може свідчити про проблеми зі здоров'ям. Шкодить не сам сон. Просто значна потреба у сні, нездатність прокинутися вранці, бажання спати вдень, тому що якість сну погана, свідчать про хронічні проблеми: депресію, хронічну втому, зупинку дихання уві сні тощо.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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