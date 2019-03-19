Супрун розповіла, як розпізнати дефіцит сну

У кожного є свій оптимальний час – коли лягати спати і скільки годин необхідно для відпочинку. Для більшості здорових людей – це 7-9 годин сну щодня.

Для дітей, звісно, потрібно більше годин сну і чим менша дитина, тим більше вона має спати. А ось люди старші 65 років, можуть спати 7-8 годин на добу, і це нормально.

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Але слід враховувати сигнали тіла:

Чи добре ти себе почуваєш після семигодинного сну

Чи є у тебе проблема із зайвою вагою або хронічні хвороби

Чи залежний ти від кофеїну

Чи не засинаєш ти за кермом

Подумай, може треба спати більше

Дуже важливо дотримуватися золотої середини. Якщо тобі щодня потрібно багато сну – це може свідчити про проблеми зі здоров'ям. Шкодить не сам сон. Просто значна потреба у сні, нездатність прокинутися вранці, бажання спати вдень, тому що якість сну погана, свідчать про хронічні проблеми: депресію, хронічну втому, зупинку дихання уві сні тощо.

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