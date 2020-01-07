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Новий рік 2020 Різдво

Супрун розповіла, як правильно приготувати кутю та розкрила цікаві факти про смаколик

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Як приготувати кутю - фото 1
Як приготувати кутю / ukrcwm

Кутя є традиційною стравою на святковому столі у Святвечір, і готують її в різних регіонах за своїми особливими рецептами. Уляна Супрун розкрила кілька цікавих фактів про цей різдвяний суперфуд і зазначила його велику користь. Колишня очільниця МОЗ пояснила, як краще готувати кутю на Різдво.

Кутю зазвичай роблять з пшениці, а іноді з тістяних бобальок або конопляного насіння. Її можуть заливати компотом або виноградним соком або навіть вином, додають родзинки, груші-дички, горіхи, мак, а іноді готують навіть з рису і айвового варення. А у своєму дописі у Facebook ексчиновниця України розповіла про те, як смачно приготувати кутю.

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Як краще готувати кутю

  • Не переборщити з медом – адже в сухофруктах і родзинках цукру досить.
  • Мийте пшеницю. Так, якщо її не замочити, варити доведеться довго. Але пшениця, як і інші злаки і ніяк злакові крупи, має на собі залишки фунгіцидів – противогрибкової отрути. Тому краще промити пшеницю перед замочуванням, або поміняти воду через годину.
  • Горіхи замочувати заздалегідь не потрібно, а ось промити – варто.
  • Декому пшениця може здатися жорсткою і недостатньо смачною або солодкою – спробуйте її промити і трохи проростити (можна загорнути насіння у вологий кухонний рушник). Таке зерно буде солодшим.

Якщо вас надихає ідея об'єднати Україну, не треба спиратися на олів'є, і розмежовувати різні ідентичності українців. Спробуйте додати в кутю заморожених вишень і чорниці. Вона буде ідентифікуватися з Поліссям і Волинню, і з Півднем і Слобожанщиною, і буде мати загальну для всіх цінність: клітковину, вітаміни, поліфеноли і антиоксиданти, – написала Супрун.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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