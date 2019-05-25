Супрун розповіла про співпрацю з Зеленським

Глава МОЗ Уляна Супрун розповіла про те, чи цікавиться команда новообраного президента Володимира Зеленського ходом медреформ та змінами у системі охорони здоров'я України.

В.о. очільника міністра охорони здоров'я Уляна Супрун запевнила, що у МОЗ готові показати всі результати трансформації, які відбулись за останні кілька років. Однак президент Зеленський та його команда поки не приділяють уваги цьому питанню. Про це Супрун заявила під час презентації проекту цільових екологічних інвестицій, спрямованих на термомодернізацію клінічних корпусів медичних закладів у Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова.

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"Ми тут, ми на місці, ми далі працюємо. Хоча змінюються президенти чи народні депутати у Верховній Раді, пацієнти є щодня. Ми стабільно працюємо, ми готові співпрацювати, представити ті зміни, які вже зроблені та які заплановані новій команді. Якщо буде запрошення. Його ще не було. Не зацікавилися тим, що ми робимо", – зазначила вона.

Також Уляна Супрун підкреслила, що її команда готова до того, що пояснити всі зміни у цій галузі.

"Зміни, які розпочалися у системі охорони здоров'я, вони невідворотні і відбуватимуться далі. Можуть змінюватися люди, які очолюють МОЗ, але відомство й надалі працюватиме над тим, щоб завершити трансформацію охорони здоров'я", – додала міністр.

До того ж, глава МОЗ сподівається, що все ж Володимир Зеленський буде підтримувати всі позитивні зміни у галузі та пришвидшувати їх реалізацію.

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