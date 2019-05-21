Супрун покинула Україну? Куди полетіла глава МОЗ

Уляна Супрун після інавгурації Володимира Зеленського залишила територію України, що змусило медіа хвилюватися. Куди насправді полетіла очільниця МОЗ – читайте далі.

В. о. глави Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун після офіційної інавгурації президента Володимира Зеленського відправилась до аеропорту "Бориспіль". Чимало ЗМІ одразу ж почали ділитись записом, як міністр проходить реєстрації на рейс до Франкфурта. Однак насправді Супрун саме прямувала до Женеви, де зараз проходить асамблея Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ці загальні збори стартували якраз 20 травня і триватимуть до 28.

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Я вилетіла до Женеви представляти свою країну на асамблею Всесвітньої організації охорони здоров'я. Я не боюся і не відмовляюся далі працювати. Хтось має нагадати світові про те, що Росія залишається ворогом. А ми переможемо. Бо ми українці, – відповіла Уляна Супрун на всі питання.

Відзначимо, що перед вильотом міністр також написала на своїй офіційній сторінці у Facebook про те, що МОЗ продовжить працювати у штатному режимі.

"Нам до статусу в.о. не звикати. Події зараз будуть розвиватись як лавина, тому рекомендуємо всім менше читати новин і перейматись. Підкоригуємо наші плани і обов‘язково про них всіх повідомимо. Ми тут працюємо для українців", – наголосила Супрун.

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