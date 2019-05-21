Коли будуть дострокові парламентські вибори 2019: оголошена дата

Президент України Володимир Зеленський провів консультацію із головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм, його заступниками та лідерами депутатських фракцій та груп щодо розпуску парламенту. Дізнайтеся, коли ж відбудуться дострокові вибори 2019.

За словами представників парламенту, новий президент Володимир Зеленський заявив, що видасть указ про розпуск Ради вже завтра, 22 травня.

Відтак, дострокові вибори відбудуться, найімовірніше, 21 або 28 липня 2019.

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"Зеленський направив листа голові парламенту про проведення позачергового засідання Верховної Ради для зміни виборчого законодавства. Орієнтовно вибори будуть 21 липня", – заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко після наради, додавши, що головне – змінити виборче законодавство.

Більшість голів ВР зазначають, що підстав для проведення позачергових виборів немає, тому це – політичне рішення і воно є порушенням Конституції. При цьому глава Батьківщини Юлія Тимошенко заявила, що, на її думку, правові підстави для розпуску парламенту таки є.

Загалом нардепи запевняють, що готові брати участь у виборах.

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