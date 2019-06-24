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Супрун розповіла, чи можна вживати алкоголь під час вагітності
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Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, чим небезпечне випивання алкоголю під час вагітності. Як саме алкогольні напої впливають на вагітність чиновниця розповіла на своїй сторінці у Facebook.
З перших тижнів вагітності кожен келих вина мама "ділить" зі своєю дитиною, перетравлювати його їм теж доведеться разом. І кожен келих вина або будь-якого іншого алкоголю може вплинути на ріст і розвиток дитини, спричинити негативні наслідки зараз або в майбутньому.
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Токсичну дію будь-якого алкогольного напою для плода можна порівняти з важким похміллям у дорослої людини. Для мозку дитини, який розвивається, це дуже важко і завжди має негативні наслідки. Крім того, алкоголь може стати причиною викидня або порушення прикріплення зародка у матці, – повідомила Супрун.
Чиновниця вважає, що пити алкоголь не можна впродовж всієї вагітності. І Супрун розповіла про проблеми, які може викликати вживання алкоголю під час виношування дитини:
- Алкоголь в першому триместрі може вплинути на розвиток клітин серця, а протягом всієї вагітності підвищує ризик появи судинних мальформацій та дефектів міжпередсердної перегородки.
- Нервова система закладається у перші два місяці, але формується впродовж всієї вагітності. Алкоголь може викликати проблеми з навчанням і запам'ятовуванням у дитини в майбутньому.
- Печінка плоду формується протягом всієї вагітності, і дитина в утробі не здатна вивести алкоголь зі свого організму.
- Алкоголь може викликати збій у формуванні дихальної системи і привести до передчасного народження.
- Під час другого триместру алкоголь на 68% підвищує ризик народження дитини з малою вагою.
- Випитий мамою алкоголь уповільнює розвиток суглобів дитини, тому в майбутньому можуть виникати проблеми з пересуванням.
- Через вживання спиртних напоїв, може розвинутися фетальний алкогольний синдром. Основні його симптоми – зміна рис обличчя, зменшення довжини пальців і погіршення координації після народження.
Крім цього, Уляна Супрун додала, що понад 35% жінок вживають алкоголь під час вагітності.
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