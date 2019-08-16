Супрун підказала, як правильно лікувати герпес

Уляна Супрун розповіла, що таке герпес, як його правильно лікувати і підкреслила, що застуда на губах не лікується алое, льодом, корвалолом або зеленкою.

Герпесвірус 2 передається під час незахищеного сексу, а також під час вагінальних пологів, якщо у матері в той момент є загострення герпесу.

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Герпесвірус 1 типу може передаватися через спільний посуд, коли інфекція проявляється активно. Після зараження віруси вже нікуди не діваються, а знаходяться в нейронах і час від часу активізуються. Тригером може бути ультрафіолет, механічне пошкодження нерва, тимчасове або постійне порушення імунітету.

Що таке герпес

Постійна супресивна терапія на 70-80% знижує ймовірність прояву генітального герпесу у людей, схильних до частих загострень (6 або більше разів протягом року). Такий підхід до лікування покращує якість життя пацієнтів значно ефективніше, ніж епізодична (раз на рік). Не цілуйтеся, якщо у партнера/партнерки губи або ротова порожнина почали свербіти, поколювати, з'явилися висипання. Пам'ятайте, що важливо бути свідомими і відповідальними щодо партнерів. Не пийте разом з однієї чашки або пляшки з людиною, яка має герпес на губах.

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