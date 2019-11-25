Супрун назвала найбільш забруднені місця у квартирі

Більшість мікроорганізмів у нашому оточенні не є патогенними, а частіше навіть корисними, адже вони тренують імунітет. Однак, в деяких випадках надмірне їх розмноження може становити небезпеку.

Уляна Супрун розповіла на своїй сторінці в Facebook про небезпечні місця в квартирі, які ми іноді обходимо своєю увагою під час прибирання.

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Вимикачі світла і ручки не виглядають як найбільш очевидні осередки бактерій, хоча ними є. Насправді чимало бактерій чекають нас на ручці мікрохвильової печі, духовки і холодильника, на вимикачі світла у ванній і туалеті.

Іноді у вологих місцях ванної кімнати можуть утворюватися стійкі бактеріальні біоплівки. Часто це деякі види мікобактерій. Зазвичай вони не розглядаються як патогенні, однак в деяких випадках, наприклад, при пригніченому імунітеті, можуть бути причиною інфекційних процесів.

Пральна машина і білизна. Волога білизна навіть за короткий час може дати можливість мікроорганізмам розмножитися. Саме тому варто якомога швидше після прання виймати речі з машини і вивішувати сушитися.

Пензлі, спонж і інший вміст косметички, особливо, якщо вона з вами багато подорожує або переміщається по місту, є центром розмноження бактерій. Бактерії, що живуть на пензлику, можуть викликати подразнення очей і шкіри або навіть розвиток інфекцій.

Пам'ятайте, що не тільки домашні меблі та ганчірки можуть становити небезпеку. Мобільний телефон, навушники, ключі, гаманець, ланч-бокс і поверхня рюкзака або сумки також є місцем проживання бактерій.

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