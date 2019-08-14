Перший концерт Кварталу без Зеленського: як жартували над президентом (відео)

Як в Кварталі жартували над Зеленським / portal.lviv

У Одесі на Морському вокзалі відбувся перший концерт "Вечірнього кварталу" без Володимира Зеленського. Дивіться, як артисти жартували над своїм екс-колегою, а тепер президентом України.

Під час концерту жартували і над Володимиром Зеленським, і над головою Офісу президента Андрієм Богданом. Зокрема, коміки обіграли, як Богдан постійно щось підказує президенту.

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"Нинішній президент взагалі не "по дівчатках". Він зараз в основному "по митниках, поліції"", – йшлося в одній зі сценок.

«Нинішній президент не по дівчатах взагалі...» – студія «Квартал 95» жартує про президента Зеленського pic.twitter.com/OCKeWNrI1x — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 13, 2019

У ще одному епізоді видно, що гумористи обіграли також сцену з Зеленським та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Знайомство політиків: "Я коли хвилююся, то починаю жартувати. Ні, не як у Кварталі. Там я спочатку жартував, потім хвилювався".

Пародія на Ангелу Меркель та Володимира Зеленського у виступі студії "Квартал 95" pic.twitter.com/i6QZiPAI44 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 13, 2019

Роль Володимира Зеленського у Кварталі грає актор Юрій Великий. Повний концерт з Одеси покажуть в ефірі на День Незалежності 24 серпня.

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