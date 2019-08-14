Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Динамо

Перший концерт Кварталу без Зеленського: як жартували над президентом (відео)

  • 53
Як в Кварталі жартували над Зеленським - фото 1
Як в Кварталі жартували над Зеленським / portal.lviv

У Одесі на Морському вокзалі відбувся перший концерт "Вечірнього кварталу" без Володимира Зеленського. Дивіться, як артисти жартували над своїм екс-колегою, а тепер президентом України.

Під час концерту жартували і над Володимиром Зеленським, і над головою Офісу президента Андрієм Богданом. Зокрема, коміки обіграли, як Богдан постійно щось підказує президенту.

І ще: Австралійка, яка пародіює зірок, вийшла на новий рівень

"Нинішній президент взагалі не "по дівчатках". Він зараз в основному "по митниках, поліції"", – йшлося в одній зі сценок.

У ще одному епізоді видно, що гумористи обіграли також сцену з Зеленським та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Знайомство політиків: "Я коли хвилююся, то починаю жартувати. Ні, не як у Кварталі. Там я спочатку жартував, потім хвилювався".

Роль Володимира Зеленського у Кварталі грає актор Юрій Великий. Повний концерт з Одеси покажуть в ефірі на День Незалежності 24 серпня.

Читайте також: Блогерка перехитрила шантажиста, який роздобув її голе фото

Джерело: radiosvoboda
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
  • 12 серпня, 12:15
  • 536
Дівчина тижня: розкута пишногруда австралійська модель Джорджина Джентл (18+)
  • 11 серпня, 17:25
  • 1028
Страви з кабачків: яскраві смачні рецепти з фото
  • 09 серпня, 16:51
  • 1347
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз