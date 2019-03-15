Суперзум Huawei P30 Pro випробували до презентації: фотофакт

До анонсу смартфона Huawei P30 Pro залишається менш ніж два тижні, і в інтернет вже витекли перші звіти про фотоможливості неанонсованого апарату. Портал GSMArena опублікував відразу дві фотосесії, зняті на флагман з просунутою основною камерою, що складається з чотирьох сенсорів.

Перша серія, яка з'явилася в мережі, була знята на Huawei P30 Pro під час концерту. Ці кадри продемонстрували, як камера майбутньої новинки проявляє себе на різних фокусних відстанях в умовах поганого освітлення.

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При використанні п'ятикратного оптичного зуму зображення зберігає чіткість, а кількість шумів залишається невисокою. Десятикратне гібридне збільшення знижує різкість картинки, проте основні деталі зображення залишаються помітні.

Опубліковані іншим джерелом фотографії зняті при денному освітленні. Кількість шумів у таких умовах зйомки значно знижена, і навіть при використанні максимального зуму дрібні елементи у кадрі (наприклад, весільні прикраси) розмиваються несуттєво.

Про підтримку майбутньою новинкою функції "суперзум" раніше повідомляв віце-президент Huawei з глобального маркетингу Клемент Вонг.

Анонс Huawei P30 Pro відбудеться в Парижі 26 березня.

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