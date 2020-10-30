Nissan показав незвичайну нічну версію Qashqai

Компанія Nissan розширила список модифікацій Qashqai, додавши нову версію під назвою Midnight Edition (Північне видання). Серед її відмінностей – особливі деталі екстер'єру та інтер'єру, затемнена оптика і повністю чорні колісні диски.

У Qashqai Midnight Edition хромована V-образна решітка радіатора замінена на чорну з ефектом глянцю.

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У тому ж кольорі виконані й бічні молдінги, корпуси дзеркал заднього виду і рейлінги на даху. Бампери і накладки на колісні арки не чорні, як у звичайного Qashqai, а повторюють обраний відтінок кузова. Для версії доступно п'ять кольорів: сріблястий Gun Metallic, червоний Magnetic Red, білий Ivory Pearl, блакитний Vivid Blue і чорний Pearl Black.

Нічний Qashqai оснастили 19-дюймовими чорними легкосплавними колісними дисками Black Wind, взутими в низькопрофільну гуму розмірністю 225/45.

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