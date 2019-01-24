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Супермодель здивувала мережу знімком у БДСМ-костюмі

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Модель Демі Роуз - фото 1
Модель Демі Роуз / Instagram

Модель Демі Роуз знялася у шкіряному костюмі в стилі садомазо. Знімки з'явилися на офіційній сторінці дівчини в Instagram.

На фото 23-річна модель позує в шкіряному костюмі, який складається з трусиків з високою талією і ліфчика. Обидві частини комплекту виконані в стилі БДСМ з пряжками і металевими кільцями. На шиї моделі одягнений чокер.

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Користувачі мережі відзначили особливо пікантну деталь – блискавку на трусиках Роуз. За день знімок зібрав понад 302 тисячі лайків.

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Instagram
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Instagram

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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