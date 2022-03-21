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війна

Джуліанна Мур випустила синьо-жовті шапочки: кошти з їх продажу підуть українцям

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Кошти за продаж шапочок передадуть в UNICEF Україна - фото 1
Кошти за продаж шапочок передадуть в UNICEF Україна

Ми не втомлюємося тішитися кожній знаменитості, яка бодай якось підтримує Україну в ці непрості часи. Так, актриса Джуліанна Мур випустила стильні синьо-жовті шапочки.

Кошти з продажів цього аксесуару, розповідає Джуліанна Мур у своєму інстаграмі, підуть на потреби українців.

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"Кошти від покупки цієї шапки ідуть на рахунок UNICEF Україна. Моя талановита подруга Аллесандра Бруніальті зробила їх, і багато хто з вас уже купив ці шапки. Якщо ж ви ще цього не зробили, то це чудовий спосіб висловити свою підтримку народу України", – написала вона під публікацією.

Користувачі мережі подякували актрисі за підтримку та буквально засипали її коментарями:

  • "Зроблено. Ви дуже мила";
  • "Я в ділі";
  • "Дякуємо за підтримку";
  • "Вдячні за поширення інформації".

Набігло, звичайно ж, і коментаторів з країни-агресорки. Вони засудили актрису та вважають, що Джуліанна Мур – лицемірка. Ми просто не будемо це коментувати.

До слова, шапочка від Джуліанни Мур коштує 90 доларів США. А придбати її можна за цим посиланням.

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