Джуліанна Мур випустила синьо-жовті шапочки: кошти з їх продажу підуть українцям

Ми не втомлюємося тішитися кожній знаменитості, яка бодай якось підтримує Україну в ці непрості часи. Так, актриса Джуліанна Мур випустила стильні синьо-жовті шапочки.

Кошти з продажів цього аксесуару, розповідає Джуліанна Мур у своєму інстаграмі, підуть на потреби українців.

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"Кошти від покупки цієї шапки ідуть на рахунок UNICEF Україна. Моя талановита подруга Аллесандра Бруніальті зробила їх, і багато хто з вас уже купив ці шапки. Якщо ж ви ще цього не зробили, то це чудовий спосіб висловити свою підтримку народу України", – написала вона під публікацією.

Користувачі мережі подякували актрисі за підтримку та буквально засипали її коментарями:

"Зроблено. Ви дуже мила";

"Я в ділі";

"Дякуємо за підтримку";

"Вдячні за поширення інформації".

Набігло, звичайно ж, і коментаторів з країни-агресорки. Вони засудили актрису та вважають, що Джуліанна Мур – лицемірка. Ми просто не будемо це коментувати.

До слова, шапочка від Джуліанни Мур коштує 90 доларів США. А придбати її можна за цим посиланням.

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