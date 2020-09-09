Популярна французька модель знялася оголеною у спокусливій позі: гаряче фото (18+)

Французька модель популярного бренду одягу Fashion Nova Паулін Танто завела шанувальників черговим сміливим знімком. На свіжому кадрі дівчина постала на балконі голою, прикрившись халатом.

Відома 25-річна манекенниця Паулін Танто часто провокує пікантними кадрами. І на цей раз красуня позувала у кріслі на тлі гарної галявини. Вона відкинула назад голову, а голе тіло злегка прикрила білим банним халатом. Проте дівчина залишила підписникам можливість насолодитися ідеальним тілом та апетитними формами.

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"Відразу після прекрасного душа", – прокоментувала модель пікантний знімок.

Паулін регулярно публікує в соцмережі відверті кадри, що тільки збільшує кількість її підписників в Instagram. Зараз на сторінку Танто підписано 4,6 мільйона осіб.

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