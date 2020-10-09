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Супермодель Ешлі Грем зважилася показати розтяжки після пологів

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Ешлі Грем - фото 1
Ешлі Грем / instagram

Американська plus-size модель Ешлі Грем одна з тих знаменитостей, які не соромляться свого тіла і вважають його прекрасним в будь-якій вазі і з недоліками.

У Інстаграмі зірки з'явилося нове фото, яким вона також підтримала ідею боді-позитиву.

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На знімку Ешлі Грем позує з восьмимісячним сином Ісааком. Модель не соромиться своєї ваги і недосконалостей тіла, тому на фото зірка з'явилася в короткому топі кольору хакі і спідній білизні. Знаменитість вже давно відмовилася від ретуші для своїх повсякденних знімків, тому фоловери Ешлі Грем змогли з легкістю побачити целюліт і розтяжки, які з'явилися на тілі моделі після пологів.

До слова, зірка не відрікається від недосконалостей свого тіла. Такими фотографіями вона хоче привернути увагу до проблеми бодішеймінгу і підтримати людей, які страждають від цього. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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