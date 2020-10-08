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Коронавірус День вчителя

18-річна дочка Кейт Мосс вперше вийшла на подіум: відео

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Ліла Грейс Мосс - фото 1
Ліла Грейс Мосс / instagram

Дочка супермоделі Кейт Мосс вже не перший рік штурмує fashion-індустрію. Днями Ліла Грейс дебютувала на подіумі.

Ліла взяла участь у своєму першому серйозному показі: в модному шоу Miu Miu, яке через пандемію коронавірусу пройшло в відеоформаті. Дівчина продемонструвала блискучі топ, мініспідницю і босоніжки з нової колекції марки.

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Цікаво, що дебют на подіумі самої Кейт Мосс також відбувся в 18-річному віці. Майбутня зірка взяла участь у своєму першому fashion-шоу в 1992 році, це був показ весняно-літньої колекції Dolce & Gabbana. З того моменту Кейт Мосс почала регулярно брати участь в модних показах і разом з Сінді Кроуфорд, Клаудією Шиффер, Наомі Кемпбелл і іншими отримала статус супермоделі дев'яностих.

Єдина ж дочка 46-річної топмоделі, яку вона народила у відносинах з видавцем Джефферсоном Хеком, ще на самому початку свого шляху. Однак дівчина вже встигла стати обличчям косметичного бренду Marc Jacobs, а також знятися для сторінок багатьох глянцевих журналів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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