Супермодель Ельза Хоск знялася в прозорій білизні: відверті фото

Популярна модель Ельза Хоск знялася у новій спокусливій фотосесії. І для того, щоб продемонструвати комплект білизни, красуня розстебнула і приспустила штани.

Супермодель Ельза Хоск знялася в прозорому комплекті спідньої білизни. Відвертими знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Так, на гарячих знімках Хоск позує на сходах в білому мереживному бюстгальтері і трусиках, які прикрашені цим же мереживом. Щоб продемонструвати спідню білизну, модель навіть приспустили штанці. Також Хоск тримає на руках кота за допомогою якого частково прикриває груди, оскільки бюстгальтер повністю прозорий.

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