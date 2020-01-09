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Супермодель Ельза Хоск знялася в прозорій білизні: відверті фото

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Ельза Хоск - фото 1
Ельза Хоск / instagram

Популярна модель Ельза Хоск знялася у новій спокусливій фотосесії. І для того, щоб продемонструвати комплект білизни, красуня розстебнула і приспустила штани.

Супермодель Ельза Хоск знялася в прозорому комплекті спідньої білизни. Відвертими знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Так, на гарячих знімках Хоск позує на сходах в білому мереживному бюстгальтері і трусиках, які прикрашені цим же мереживом. Щоб продемонструвати спідню білизну, модель навіть приспустили штанці. Також Хоск тримає на руках кота за допомогою якого частково прикриває груди, оскільки бюстгальтер повністю прозорий.

Супермодель Ельза Хоск знялася в прозорій білизні: відверті фото - фото 378876

Супермодель Ельза Хоск знялася в прозорій білизні: відверті фото - фото 378877

Супермодель Ельза Хоск знялася в прозорій білизні: відверті фото - фото 378878

Супермодель Ельза Хоск знялася в прозорій білизні: відверті фото - фото 378879

Супермодель Ельза Хоск знялася в прозорій білизні: відверті фото - фото 378880

Супермодель Ельза Хоск знялася в прозорій білизні: відверті фото - фото 378881

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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