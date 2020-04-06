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Супермодель Ельза Хоск знялася без білизни: пікантне фото

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Ельза Хоск - фото 1
Ельза Хоск / instagram

Популярна супермодель Ельза Хоск порадувала шанувальників відвертим фото, демонструючи оголені груди. Знімок з'явився на офіційній сторінці красуні в Instagram.

Ельза Хоск опублікувала архівне чорно-біле фото в обтягуючій майці. На знімку красуня позує на узвишші на тлі моря. Вона посміхається і мружиться від сонця, приклавши долоні до обличчя. А крізь прозору тканину можна помітити, що зірка не одягла бюстгальтер.

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У коментарі до кадру Хоск написала, що нудьгує по відчуттю сонця на своєму обличчі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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