Дівчина тижня: гаряча тренерка Кіммі Руссо, яка спокушає пружними сідницями (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Кіммі Руссо, – зірка Instagram, фітнес-модель та тренер, яка заводить мережу пікантними знімками.

Сьогодні ми продовжуємо робити твій карантин цікавішим і знайомимо тебе ближче з екзотичною красунею Кіммі Руссо. Ім'я цієї моделі поки нам ні про що не говорить, але це не заважає її вже сьогодні заробляти на своїх профілях в Instagram шалені гроші.

Тут спокусливо: Дівчина тижня: розкута модель Джесс Бріанн, яка обожнює зніматися без бюстгальтера (18+)

Дівчинка з Нью-Йорка Кіммі Руссо з дитинства мріяла стати акушером, але сімейні традиції взяли своє: коли твій батько – бейсболіст, мама грала в хокей на траві, а старший брат займається американським футболом, іншого шляху, крім спорту, немає. Тож цілеспрямована дівчина стала серйозно займалися спортом і так красуня стала професійним фітнес-тренером і творцем популярного клубу Q-Flex Fitness.

Її філософія така: щоб стати здоровим і підтягнутим, необхідні мотивація, інтенсивність, щастя, освіта, натхнення, єднання з навколишнім світом і любов до самого себе.

А зараз пропонуємо тобі насолодитися результатами непростої роботи спортсменки над собою. Ми підібрали для тебе найспокусливіші та найпікантніші кадри нашої сьогоднішньої героїні.

Читайте також: Дівчина тижня: екзотична модель без комплексів Ерзабель, яка спокушає голими фото (18+)