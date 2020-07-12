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Дівчина тижня: інтернаціональна модель без комплексів Лола, яка обожнює фотосесії НЮ (18+)
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Mdle Lola, – розкута ню-модель з Бельгії, яка заводить своїх шанувальників голими знімками.
Красивих дівчат-моделей у світі багато, інтернаціональних – ще менше. А інтернаціональних красунь, які з легкістю показують своє тіло без прикрас та одягу – і зовсім небагато. І серед дівчат цього рідкісного виду – зірка Instagram Лола, у мережі модель має нік Mdle Lola.
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Вона живе у Бельгії, обожнює зніматися оголеною та любить французьку мову, а більше про неї нічого й не відомо. Хоча, з таким тілом більше нічого й не потрібно, треба тільки дивитися та милуватися, насолоджуватися і захоплюватися. Загалом, ось найспокусливіші кадри з Instagram Лоли:
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