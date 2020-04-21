Супермодель Алессандра Амбросіо знялася повністю оголеною: пікантні фото (18+)

Популярна супермодель Алессандра Амбросіо розбурхала уяву шанувальників своїми голими знімками. Пікантними кадрами красуня поділилася на сторінці в Instagram.

Так, модель Алессандра Амбросіо показала спокусливі архівні фото, на яких постала перед своїми підписниками повністю без одягу. Зірка позує ще з двома оголеними дівчатами, які прикривають інтимні місця руками.

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На одному зі знімків красуня відображена під час робочого процесу з фотографом Пітером Бердом. Напередодні стало відомо, що художник помер у віці 82 років.

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