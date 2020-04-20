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Гаряча мавка: найкрасивіша гравець у покер розбурхала новими фото

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Сара Андервуд в бікіні - фото 1
Сара Андервуд в бікіні / instagram.com/saraunderwood

Популярна модель і гравець у покер Сара Андервуд потішила шанувальників спекотними фото в купальнику. Хто сказав, що літо скасовується?

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів. А вишенькою на торті красивих тревел-знімків стають відверті кадри від самої Сари.

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Нещодавно дівчина похизувалась спокусливими формами у купальнику, позуючи посеред лісу під душем. Однак такий пікантний кадр насправді присвячено не лише рекламі спортивних бікіні, а й серйозній темі.

"Це фото метафорично показує мене, яка очищає сторінку від всіх неосвічених, ганебних чоловіків та кількох пригнічених жінок. Почуваюсь так освіжаюче!", зазначила Сара, яка останнім часом вирішила позбутись хейтерів.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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