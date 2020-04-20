Гаряча мавка: найкрасивіша гравець у покер розбурхала новими фото

Популярна модель і гравець у покер Сара Андервуд потішила шанувальників спекотними фото в купальнику. Хто сказав, що літо скасовується?

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів. А вишенькою на торті красивих тревел-знімків стають відверті кадри від самої Сари.

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Нещодавно дівчина похизувалась спокусливими формами у купальнику, позуючи посеред лісу під душем. Однак такий пікантний кадр насправді присвячено не лише рекламі спортивних бікіні, а й серйозній темі.

"Це фото метафорично показує мене, яка очищає сторінку від всіх неосвічених, ганебних чоловіків та кількох пригнічених жінок. Почуваюсь так освіжаюче!", – зазначила Сара, яка останнім часом вирішила позбутись хейтерів.

Гортайте галерею:

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