На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Супермісяць 19 лютого 2019: коли дивитися і що не можна робити
-
- 455
19 лютого 2019 нас очікує особливе астрономічне явище – Супермісяць. Саме в цей день ми побачимо найбільший Місяць року, тому його не можна пропустити! Розповідаємо, коли дивитися у небо та який вплив на людину має супутник Землі.
У ніч на 19 лютого Місяць наблизиться до Землі на максимально близьку відстань, тож за ясної погоди ми зможемо побачити найбільший Супермісяць в цьому році.
Це цікаво: Календар магнітних бур у лютому 2019
Що таке Супермісяць
Супермісяцем називають повний Місяць, який проходить перигей (найближчу до Землі точку своєї еліптичної орбіти) на відстані менше ніж 362 000 км. Саме таке астрономічне явище ми побачимо 19 лютого: Місяць виглядатиме на 14% більше і на 30% яскравіше, ніж при проходженні найбільш віддаленої точки – апогею.
Відзначимо, що назву "Супермісяць" запровадив астролог Річард Нолле в 1979 році. Астрономи ж віддають перевагу терміну "перигей-сизигія системи Земля-Місяць-Сонце".
Коли дивитися на Супермісяць в Україні
Упродовж року відстань між Місяцем і Землею змінюється від 356 400 км до 406 700 км, адже супутник розташований на еліптичній орбіті. У вівторок, 19 лютого, відстань між центрами Землі й Місяця становитиме 356 763 км. Це – максимальний перигей (найближча до Землі точка орбіти Місяця) у 2019.
Спостерігати астрономічне явище в Україні можна об 11:09 за київським часом. Уже через кілька годин, а саме – о 17:54 – супутник перейде у фазу повні. Таким чином, ми побачимо Супермісяць, тобто повний Місяць у найближчому перигеї року. Його диск буде на 8% більшим, ніж зазвичай.
Що можна робити у повний Місяць
Хочемо ми того чи ні – а фази Місяця справді мають певний вплив людей. Найбільш гостро він проявляється, коли супутник Землі у повні, а враховуючи його близьке розташування до планети – астрологи рекомендують ретельно підготуватися до 19 лютого. Відзначимо, що в цей день повний місяць перебуватиме у знаці Лева.
Супермісяць пробудить у багатьох творче начало, тому справи, які так чи інакше пов'язані з творчістю, вдаватимуться в цей день найкраще. 19 лютого не тільки можна, а й треба спробувати долучитися до прекрасного. Наприклад, можна відвідати виставку, сходити в театр або музей.
Також в повний місяць у Леві фахівці радять заводити нові знайомства та розширювати коло свого спілкування. Можливо, одна із зустрічей стане доленосною. Загалом, 19 лютого 2019 – дуже потужний день. Ви будете сповнені сил та енергії, а це означає, що можна братися за складні завдання. Щоправда за умови, що у вас є чіткий план дій.
Що не можна робити 19 лютого 2019
- Як і будь-який повний місяць, 19 лютого стане днем сильного емоційного сплеску. Це може позначитися не найкращим чином. Є ризик впасти в депресію або стати учасником конфлікту. Відтак, фахівці наполегливо радять контролювати свої емоції, слова і дії в цей непростий день.
- У день Супермісяця не варто займатися вирішенням фінансових питань, здійснювати великі покупки. Також постарайтеся не брати і позичати гроші в борг. Зайва щедрість може зіграти з вами злий жарт, перетворившись в марнотратство.
- Загалом повний місяць у Леві – не найкращий день для обговорення питань кар'єрного росту і підвищення заробітної плати.
Не покладайтеся на волю випадку і не списуйте всі проблеми на Місяць, адже багато чого залежить від вашої поведінки. Проведіть цей день без алкоголю, моторошних фільмів та неприємних вам людей – і ваше психічне здоров'я не постраждає.
Дивіться також: У мережі з'явилася унікальна 360-градусна панорама з Марса
-
16:22Науковці зняли подорож до центру Землі: вражаюче відео
-
16:005 мотивуючих книг, які допоможуть досягти успіху в роботі
-
15:53У мережі показали нове фото електричного позашляховика Mitsubishi
-
15:27Facebook слідкує за вашими діями: як це відключити на Android-смартфонах
-
15:15Стало відомо, скільки Меган Маркл витратила на розкішну вечірку baby shower
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
14:57Зранку чи ввечері: науковці розповіли, коли краще займатися спортом
-
14:41Маша Єфросиніна підкорила фанатів грайливим образом
-
14:26Samsung Galaxy S10: оголошені ціни і дата виходу в Україні
-
14:12400 тисяч деталей Lego: на виставці показали повнорозмірну копію фургона Volkswagen
-
14:00Наскільки ти грамотний? Тест до Міжнародного дня рідної мови
-
13:31Актор Х'ю Джекман попав до Книги рекордів Гіннеса
-
13:07Опубліковано оновлений "рейтинг гріхів" країн світу
-
12:55Вихідний 8 березня 2019 в Україні чи ні: усі свята і вихідні в березні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:37Учені виявили японську рослину, яка продовжує молодість
-
12:20Сало і листя буряка: названо ТОП 10 найпоживніших продуктів
-
12:08Динамо – Олімпіакос: анонс і прогноз букмекерів на матч Ліги Європи
-
11:55Тоді і зараз: як змінилися найвідоміші українські зірки за час своєї кар'єри
-
11:41Названі найдорожчі розмитнені євробляхи
-
11:21Британка вирішила пошити сумочку зі вставками з власної шкіри
-
10:57Концепт гнучкого iPhone показали на фото
-
10:35Ось чому жінки обирають бородатих чоловіків
-
10:19Українка увійшла в трійку найталановитіших людей світу
-
09:50У Фінляндії кролика занесли у Книгу рекордів Гіннесса, і ось чому
-
16:005 мотивуючих книг, які допоможуть досягти успіху в роботі
-
14:00Наскільки ти грамотний? Тест до Міжнародного дня рідної мови
-
11:55Тоді і зараз: як змінилися найвідоміші українські зірки за час своєї кар'єри
-
09:15ТЕСТ: Як добре ти розумієш іноземні мови?
-
07:15Прогноз погоди 21 лютого в Україні
- 20 лютого
-
21:23Як нормалізувати рівень тестостерону: прості поради
-
18:31Дружина воротаря Динамо показала спекотні фото в купальнику
-
16:20Задовбали: нова пародія на Олега Ляшка розсмішила мережу (18+)
-
14:44Як змінилася супермодель 90-х Сінді Кроуфорд: гарячі фото красуні
-
13:32Представлено Xiaomi Mi9: шалена потужність за привабливу ціну
-
11:28Ломаченко дізнався ім'я нового суперника: дата і місце бою
-
10:32Звідки брати енергію: прості лайфхаки
-
07:15Погода на сьогодні, 20 лютого, в Україні: де буде сонячно
- 19 лютого
-
20:50Названо найбільш нудні туристичні пам'ятки у світі
-
19:00Ліверпуль – Баварія онлайн трансляція: де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів
-
16:21Як приготувати справжній плов: секрети і правила
-
14:53Дешеві авіаперельоти: Wizz Air відкриває два нових напрямки
-
12:13RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
-
10:30Нацвідбір на Євробачення 2019: KAZKA вперше прокоментувала свій виступ
-
07:15Прогноз погоди в Україні 19 лютого
- 18 лютого
-
22:53Підготуйте лінійку: жінки визначилися з ідеальною довжиною статевого члена
-
20:54Як увімкнути темну тему на Xiaomi: елементарна інструкція
-
18:3010 ляпів у мультиках нашого дитинства, які ми помітили тільки тепер
-
16:14Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Австрію
-
14:15Найсексуальніші дівчата Instagram, на яких варто підписатися прямо зараз (18+)