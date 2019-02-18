Супермісяць 19 лютого 2019: коли дивитися і що не можна робити

19 лютого 2019 нас очікує особливе астрономічне явище – Супермісяць. Саме в цей день ми побачимо найбільший Місяць року, тому його не можна пропустити! Розповідаємо, коли дивитися у небо та який вплив на людину має супутник Землі.

У ніч на 19 лютого Місяць наблизиться до Землі на максимально близьку відстань, тож за ясної погоди ми зможемо побачити найбільший Супермісяць в цьому році.

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Що таке Супермісяць

Супермісяцем називають повний Місяць, який проходить перигей (найближчу до Землі точку своєї еліптичної орбіти) на відстані менше ніж 362 000 км. Саме таке астрономічне явище ми побачимо 19 лютого: Місяць виглядатиме на 14% більше і на 30% яскравіше, ніж при проходженні найбільш віддаленої точки – апогею.

Що таке Супермісяць / nashenebo

Відзначимо, що назву "Супермісяць" запровадив астролог Річард Нолле в 1979 році. Астрономи ж віддають перевагу терміну "перигей-сизигія системи Земля-Місяць-Сонце".

Коли дивитися на Супермісяць в Україні

Упродовж року відстань між Місяцем і Землею змінюється від 356 400 км до 406 700 км, адже супутник розташований на еліптичній орбіті. У вівторок, 19 лютого, відстань між центрами Землі й Місяця становитиме 356 763 км. Це – максимальний перигей (найближча до Землі точка орбіти Місяця) у 2019.

Спостерігати астрономічне явище в Україні можна об 11:09 за київським часом. Уже через кілька годин, а саме – о 17:54 – супутник перейде у фазу повні. Таким чином, ми побачимо Супермісяць, тобто повний Місяць у найближчому перигеї року. Його диск буде на 8% більшим, ніж зазвичай.

Ближче до планети наступного разу Місяць підійде тільки 24 грудня 2026 року, а мінімальна в ХХІ столітті відстань (356 447 км) між Землею і Місяцем буде 6 грудня 2052 року.

Що можна робити у повний Місяць

Хочемо ми того чи ні – а фази Місяця справді мають певний вплив людей. Найбільш гостро він проявляється, коли супутник Землі у повні, а враховуючи його близьке розташування до планети – астрологи рекомендують ретельно підготуватися до 19 лютого. Відзначимо, що в цей день повний місяць перебуватиме у знаці Лева. Супермісяць пробудить у багатьох творче начало, тому справи, які так чи інакше пов'язані з творчістю, вдаватимуться в цей день найкраще. 19 лютого не тільки можна, а й треба спробувати долучитися до прекрасного. Наприклад, можна відвідати виставку, сходити в театр або музей. Також в повний місяць у Леві фахівці радять заводити нові знайомства та розширювати коло свого спілкування. Можливо, одна із зустрічей стане доленосною. Загалом, 19 лютого 2019 – дуже потужний день. Ви будете сповнені сил та енергії, а це означає, що можна братися за складні завдання. Щоправда за умови, що у вас є чіткий план дій. Повний місяць впливає на психіку людей

Що не можна робити 19 лютого 2019

Як і будь-який повний місяць, 19 лютого стане днем сильного емоційного сплеску . Це може позначитися не найкращим чином. Є ризик впасти в депресію або стати учасником конфлікту. Відтак, фахівці наполегливо радять контролювати свої емоції, слова і дії в цей непростий день.

. Це може позначитися не найкращим чином. Є ризик впасти в депресію або стати учасником конфлікту. Відтак, фахівці наполегливо радять контролювати свої емоції, слова і дії в цей непростий день. У день Супермісяця не варто займатися вирішенням фінансових питань , здійснювати великі покупки. Також постарайтеся не брати і позичати гроші в борг. Зайва щедрість може зіграти з вами злий жарт, перетворившись в марнотратство.

, здійснювати великі покупки. Також постарайтеся не брати і позичати гроші в борг. Зайва щедрість може зіграти з вами злий жарт, перетворившись в марнотратство. Загалом повний місяць у Леві – не найкращий день для обговорення питань кар'єрного росту і підвищення заробітної плати.

Астрономічне явище

Не покладайтеся на волю випадку і не списуйте всі проблеми на Місяць, адже багато чого залежить від вашої поведінки. Проведіть цей день без алкоголю, моторошних фільмів та неприємних вам людей – і ваше психічне здоров'я не постраждає.

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