Супермама 11 випуск: дивитись онлайн, як живе дружина Дмитра Черкасова

Реаліті-шоу Супермама на каналі СТБ показує справжнє життя українських матерів. Головною героїнею 11 випуску стала Саша – дружина "Холостяка" Дмитра Черкасова. Дивіться онлайн, як змінилось життя дівчини після весілля.

У психологічному сімейному реаліті чотири мами щотижня змагаються за звання "супермама". Вони знайомлять з дітьми своїх конкуренток, аналізують їх стиль виховання, оцінюють загальний клімат в родині, самореалізацію мами та інші моменти.

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На додачу, психолог та ведучий Дмитро Карпачов коментує вчинки мам, дає практичні поради з виховання дітей, а також винагороджує своїми балами одну з них. Та, хто в кінці тижня набирає найбільшу кількість балів, отримує звання "Супермама".

Однією з героїнь проєкту стала Саша. Вона довго тримала інтригу і не розповідала конкуренткам про те, хто її чоловік. З'ясувалось, що учасниця є дружиною чинного чемпіона з плавання і ексгероя шоу "Холостяк" Дмитра Черкасова. А ще вона – мама двох дітей: 3-річного Тимофія і 10-місячного Марка.

Супермама 1 сезон 11 випуск: дивитись онлайн 22-04-2020

Учасниці 1 сезону шоу "Супермама" приїдуть в гості до Олександри і швидко зрозуміють, що веселих дівочих посиденьок не вийде. Сім'я Саші живе за жорстким графіком, який повністю залежить від її чоловіка. Щоранку дружина колишнього "Холостяка" встає о 6 ранку, щоб приготувати сніданок чоловікові. У середньому Олександра готує по 4-5 разів на день, тому що професійний спортсмен відмовляється їсти розігріту їжу – нібито якість харчування так сильно позначається на результатах, що він не може собі дозволити двічі поїсти одне й те саме.

Жінка зізнається, що за місяць до змагань парі доводиться відмовлятися від інтимної близькості! Також Черкасов ніколи не піднімає важких предметів, навіть якщо це коляска власної дитини. Синів він теж не носить на руках, щоб випадково не потягнути якийсь м'яз.

Та, попри це все, Саша – головна фанатка чоловіка. Протягом усього випуску учасниці весь час слухатимуть її розповіді про чоловіка. Створюється враження, що жінка його просто обожнює. Вона двічі на день робить вологе прибирання у величезному будинку, тому що у Дмитра астма. Саша так хвалиться медалями чоловіка, ніби це її власні досягнення.

Зрештою, жінка і справді повністю взяла на себе організацію побуту, режиму і тренувань, працюючи ще й спортивним менеджером чоловіка. При цьому вона може не бачити його місяцями! І Саша прекрасно розуміє, що дівчата продовжують писати видному "Холостяку" 2017 року, тож вона ревнує чоловіка до прихильниць.

Весь день конкурентки Саші спостерігали, як вона готує для чоловіка і дітей, проте зовсім не приділяє часу собі. Також інші матусі були обурені тим, що хазяйка приділяла їм дуже мало уваги. Замість цього Саша постійно була зайнята домашніми клопотами. Перед вечерею учасниці вирішили приготувати господині сюрприз. Вони захотіли влаштувати дівич-вечір з перевдяганням і музикою. Однак Саша таку ідею не оцінила і попросила вимкнути музику на телефоні, тому що вона може налякати або розбудити її дітей і завадити здоровому сну Діми.

Під час особистої зустрічі з Сашею ведучий Дмитро Карпачов запропонував їй відмовитися від боротьби за звання "супермама", але жінка вирішила йти до кінця, бо налаштована на боротьбу.

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