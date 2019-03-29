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Футболіст демонстративно не забив несправедливий пенальті: відеофакт

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Дівчина-суддя призначила несправедливий пенальті - фото 1
Дівчина-суддя призначила несправедливий пенальті / YouTube

Юний Капітан Галатасарая Бекназ Алмазбеков відзначився джентльменським вчинком. Дивіться, як це було!

13-річний киргизький футболіст Галатасарая (U-14) Бекназ Алмазбеков продемонстрував приклад фейр-плей під час матчу Ліги проти Істанбулспора.

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В одному з ігрових епізодів дівчина-суддя призначила пенальті після того, як капітан Галатасарая Алмазбеков впав без ніякої допомоги суперника. До м'яча підійшов сам Бекназ і спеціально пробив повз ворота, давши усім зрозуміти, що порушення на ньому не було.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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